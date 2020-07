Fernando Meza: “Me gustaría volver a Colo Colo”

El argentino Fernando Meza, defensa de Atlanta United en la MLS, exteriorizó sus ganas de volver a vestir la casaquilla de Colo Colo, cuadro donde militó en 2017 y 2018 ganando un torneo nacional y dos Supercopa.

Antes de jugar por los albos, el oriundo de Loma Hermosa defendió en Chile a San Marcos de Arica (2014-2015) y a Palestino (2015-2016). Tras ello se fue a México para defender al Necaxa y luego llegó al ‘Cacique’, donde jugó 28 partidos con un gol.

“Me gustaría volver a Colo Colo. Es un equipo donde crecí y disfruté mucho”, declaró el jugador de 30 años a DirecTV.

A la hora de hablar de su salida del elenco popular el año 2018, el ex San Lorenzo explicó que “cedí el cupo en Colo Colo tras la lesión que tuve. Me recuperé y ya habían seis extranjeros. Hablé con Marcelo Espina y dijo que podía salir, y se dio lo de Necaxa. Pero yo quería seguir”.

Meza compartió en los albos con los experimentados volantes Jorge Valdivia y Jaime Valdés. El defensor lamentó cómo se dio la salida de ambos jugadores de Colo Colo.

“Esteban Paredes, Jaime Valdés y Jorge Valdivia son jugadores diferentes, de esos que ya no hay. Nosotros contábamos con tres de esa calidad en Colo Colo. Son jugadores que rinden. No me gustó que dejaran salir a Valdés y Valdivia”, señaló.

Para terminar, el defensor se refirió al campeonato perdido en el año 2017 a manos de la ‘U’. “Yo creo que el título de 2017 que ganó Universidad de Chile, lo perdimos nosotros en Colo Colo. En los últimos tres partidos se cometieron errores que nos costaron puntos”, sentenció.

Agencia UNO.