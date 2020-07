Cuenta oficial del Inter: “Nos tienes enamorados, Alexis Sánchez!”

La cuenta oficial de Twitter del Inter de Milán destacó este domingo el gran despertar del delantero chileno Alexis Sánchez con la tienda ‘neroazzurra’, con siete asistencias y tres goles en sus últimas presentaciones por la Serie A italiana.

El ‘Niño Maravilla’ viene de jugar 26 minutos el sábado y anotó un gol en la clara victoria de los lombardos por 3-0 en su visita al Genoa. El ariete nacional definió en la boca del arco, luego de un centro preciso de Victor Moses por derecha.

En la red social del pajarito, el Inter entregó un detalle del gran desempeño del ex FC Barcelona y Arsenal, que se desglosa de la siguiente manera:

Vs Sassuolo: asistencia

Vs Brescia: un gol y dos asistencias

Vs Torino: dos asistencias

Vs SPAL: un gol y una asistencia

Vs AS Roma: asistencia

Vs Genoa: un gol.

Además, el popular cuadro italiano escribió: “Nos tienes enamorados, Alexis Sánchez!”, reflejando el gran momento del bicampeón de América con la ‘Roja’.

Consignar que la dirigencia ‘neroazzurra’ realiza gestiones con el Manchester United para extender la permanencia de Alexis en el club, ya sea prologando el préstamo o comprando derechamente el pase.