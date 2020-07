Matías Dituro: “Está muy claro que el ‘Chapa’ es nuestro capitán y referente”

Matías Dituro, arquero de Universidad Católica, se refirió a la polémica generada por unos dichos del capitán cruzado José Pedro Fuenzalida respecto a Colo Colo y la ‘U’, archirrivales del elenco de la franja.

Hace poco más de una semana, el ‘Chapa’ declaró que el ‘Cacique’ “es el equipo más grande y popular de Chile”, mientras que de los azules indicó que “tiene la mejor barra”, declaraciones que sacaron roncha a parte de la barra de la UC y al delantero Nicolás Castillo.

Ante esto, el golero del bicampeón del balompié nacional declaró en diálogo con el portal En Cancha que “en el plantel está muy claro que el ‘Chapa’ es nuestro capitán y referente. Esto no es por decirlo de palabra, él lo demuestra con acciones, porque es el primero en llegar, es de los mejores porcentajes grasos del equipo, es un gran profesional para entrenar y cumplir los horarios. En ese aspecto, nosotros no tenemos ninguna duda”.

“Quizá no es de esos que están gritando o arengando, pero sí, con el ejemplo, él te transmite eso que un capitán necesita tener”, dijo.

Respecto a la reacción del ‘Nico’ Castillo, Dituro señaló que “también es entendible, ya que es hincha del club, fanático”.

En cuanto a su posición respecto a lo que dijo Fuenzalida sobre albos y azules, el guardameta de origen argentino indicó que “yo sobre eso prefiero no opinar”.

Consultado, en tanto, por su estado físico tras pasar por el quirófano por un problema a la rodilla derecha (a fines de abril), Dituro expresó “las sensaciones son súper positivas. Después de haber estado tanto tiempo parado y con la operación, obviamente que uno tiene dudas de saber cómo va a estar cuando vuelva a la realidad, a la cancha, pero la verdad es que me sentí muy bien, muchísimo mejor de lo que me venía sintiendo, y eso me pone contento”.

“Yo ya estoy al 100%, así que mientras más semanas pasen, obviamente que voy a estar mejor, pero hoy en día yo ya puedo decir que estoy al 100 en cuanto a lo que fue la operación. Ahora estamos en un proceso de entrenamiento que no solamente yo, sino también todos mis compañeros, necesitamos de adaptación”, sentenció.