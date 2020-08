Daniel Morón, ex director de ByN: “Me encantaría que el directorio de Colo Colo estuviera más alineado”

Información de Cristian Alvarado

Colo Colo vive un difícil momento en todos los ámbitos. Si las diferencias entre los jugadores se hicieron más notorias tras el pago de 550 millones de pesos a repartir entre seis referentes del plantel, en la dirigencia el ambiente es más o menos similar, sobre todo después de los dichos de Alfredo Stöhwing, director de ByN y opositor al bloque de Aníbal Mosa, en diálogo con Deportes en Agricultura.

Daniel Morón, ex integrante del directorio de la concesionaria, conversó con este medio y lamentó el ambiente de división en la regencia alba. “No es bueno que esto suceda porque a la larga el que termina pagando el costo es el club. Me encantaría que el directorio estuviera más alineado siempre y cuando se hagan las cosas bien. Entiendo que no a todo se le puede decir que sí y me imagino que para eso las oposiciones son importantes para un gobierno, pero tampoco quitarle el alimento porque sí no más. Eso no lo entiendo”, sostuvo.

El campeón de América, además, comentó lo sucedido con Harold Mayne Nicholls, quien si bien seguirá como directivo, no percibirá sueldo como vicepresidente ejecutivo luego de las votaciones de la oposición. “Me extrañó muchísimo la negativa a Harold sabiendo todo lo que ha hecho en Colo Colo hasta hoy y lo que tengo seguro es que ese rol lo seguirá manteniendo, más allá de los dineros involucrados. Lamento este revés por parte del directorio, pero la llegada de Harold fue el gran acierto de Aníbal (Mosa), estuvo brillante a la hora de la elección“, expresó.

Al cierre de la conversación, el otrora arquero tuvo palabras para la millonaria cifra cancelada para seis jugadores y la disyuntiva que esto generó. “Aquí es donde estuvo el error de los jugadores en no haber aceptado la negociación que a lo mejor no era lo más conveniente para ellos en su momento, pero que a la larga era mucho más beneficiosa a la que optaron. Cuando uno toma decisiones, uno tiene que aguantar lo que viene”, sintetizó.