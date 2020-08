El fuerte llamado de Aníbal Mosa a los hinchas de Colo Colo para el regreso del Campeonato Nacional

Información de Cristian Alvarado

Este sábado y luego de cinco meses de paralización debido a la pandemia del coronavirus, regresa la Primera División del fútbol chileno y lo hará con el partido entre Colo Colo y Santiago Wanderers, programado para las 13 horas en el Estadio Monumental.

Bajo esa premisa, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, junto al intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, y la seremi de Salud RM, Paula Labra, realizaron una visita al recinto de Macul y entregaron una serie de recomendaciones de autocuidado.

En la ceremonia también participó el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien hizo un fuerte llamado a los hinchas para que sigan al equipo desde la casa y no se arriesguen con asistir. “No vengan al estadio porque no quisiéramos tener situaciones ajenas al terreno de juego. En esta marcha blanca queremos que todos nos ayuden y estamos abiertos a todas las mejoras necesarias”, dijo.