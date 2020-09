Manuel Pellegrini reveló el seguimiento que le hizo Real Betis y alabó a Claudio Bravo: “Su trayectoria habla por sí sola”

Información de Eugenio Salinas desde Europa

Manuel Pellegrini está muy cerca de su debut oficial en el Real Betis, cuadro que lo siguió muy de cerca durante los últimos dos años mientras estaba en el West Ham United de la Premier League de Inglaterra. Así al menos lo reconoció el técnico en conversación con Deportes en Agricultura.

“Cuando terminé el primer año con West Ham se me acercó el Real Betis con una oferta importante para volver a España, pero me quedaban dos años de contrato. En todas partes trato de cumplir mis contratos, pero los resultados no acompañaron y la directiva decidió no seguir con el proyecto y no tuve más que aceptar”, sostuvo el nacional, quien apeló al “compromiso” para lograr los objetivos y de alguna manera competirle al Sevilla.

“La rivalidad con Sevilla es muy grande, mucho más por el momento importante que viven ellos en su historia. Intentaremos ser un equipo competitivo, ir partido tras partido sumando puntos pese a la realidad económica del club. A través de otras virtudes como el compromiso, la ambición y las ganas queremos conseguir cosas grandes para una hinchada tan grande como la del Real Betis“, expresó.

Alabanzas para Claudio Bravo y descartó a un seleccionado nacional

El “Ingeniero” también tuvo palabras y de las mejores para la llegada de Claudio Bravo, quien se perfila como el titular de la portería bética. “Necesitábamos un arquero nuevo en el club, teníamos sólo a Joel Reyes que necesitaba competencis. La trayectoria de Bravo habla por sí sola, por lo cual era una alternativa importante. No era la única, pero sí la más importante”, argumentó.

“Teníamos que saber sus ideas de venir. Sabe del proyecto, conoce España y también La Liga. Hablé con él y el momento donde su agente conversó con nuestro gerente deportivo, fue la prioridad y llegamos a un acuerdo”, sumó Pellegrini, quien destacó la jerarquía del ex capitán de la Roja. “ Tiene una mentalidad ganadora y es un poco esa mentalidad la que quiero inculcar en el Betis. Vino no sólo por las cualdiades de arquero, sino que por ser un líder al interior del grupo. Claudio está plenamente vigente“, manifestó.

Sobre este mismo punto, el DT descartó la llegada de un seleccionado nacional a Andalucía. “No estamos buscando jugadores con las características de Erick Pulgar“, cerró.