“Que lindo que Esteban Paredes, con 40 años, siga vigente en un equipo tan grande como Colo Colo”

Información de Cristian Alvarado

Cuando Hugo Tocalli comenzó su proceso en Colo Colo durante junio de 2009, uno de los nombres que fichó fue Esteban Paredes, quien a los 28 años venía de una campaña fructífera en Santiago Morning. Dicha contratación, con el paso del tiempo, no sólo se metió en la historia del fútbol chileno como máximo anotador de Primera División, sino que está muy cerca de batir ese récord en los superclásicos si este domingo le anota a Universidad de Chile.

En diálogo con Deportes en Agricultura, el ex técnico albo destacó la vitalidad de su ex dirigido, quien hace un mes cumplió 40 años. “Que lindo que Esteban, con 40 años, siga vigente en Colo Colo, en un equipo tan grande y que siga haciendo goles. A los 40 años, si uno juega al fútbol con sacrificio no es lindo; lindo es disfrutarlo. Dios quiera que él lo disfrute”, sostuvo.

El secretario técnico de San Lorenzo, además, espera que el delantero anote frente a los azules. “Ahora está el clásico, siempre ha hecho goles contra la U. Me pone muy contento y feliz de verlo actualmente, veo que corre bien, que no parece un muchacho de 40 años dentro de la cancha“, expresó.

Sobre ese mismo punto, le dio “algunos consejos” a la defensa universitaria para que el oriundo de Cerro Navia no celebre en Ñuñoa. “Cuando dices que juega Paredes, es casi seguro que tenemos un gol. Eso también le debe pasar a la U, debe estar pensando con eso, que juega Esteban Paredes, que siempre hace goles, pero tampoco se pueden abstener a eso. Tienen que tener los cuidados lógicos con Esteban, no dejar la pelota picando en el área porque siempre está ahí para meterla… son los cuidados que debes tener contra un jugador como Esteban“, cerró.