España: Fabián Orellana jugó 65 minutos en derrota del Valladolid ante Eibar

El delantero chileno Fabián Orellana fue titular y jugó durante 65 minutos en la derrota del Real Valladolid como local por 1-2 ante el Eibar, en partido válido por la quinta fecha de la liga española 2020-2021.

El ‘Histórico’ se enfrentó en la presente jornada a su ex equipo en el Estadio José Zorrilla. El convocado por Reinaldo Rueda a la ‘Roja’ para el arranque de las Clasificatorias al Mundial 2022 no estuvo fino con el balón en los pies, por lo que no marcó diferencias sobre el gramado.

A 25 minutos para el pitazo final, el formado en Audax Italiano fue sustituido por el atacante Oscar Plano.

El cuadro ‘armero’ se puso en ventaja a los 29 minutos a través de Esteban Burgos, de lanzamiento penal, pero poco después, a los 37’, los pucelanos encontrarían la paridad a través de Toni Villa.

Ya sobre el final, a los 90 minutos, desniveló el forastero con la anotación de Kebin Rodríguez. En ese momento, el Eibar jugaba con un hombre menos por la expulsión de Pape Diop (73’).

Con este resultado, Real Valladolid sigue sin ganar en la presente temporada (dos empates y tres derrotas) y se colocó en el decimonoveno y penúltimo lugar con dos unidades, a cinco de los líderes Getafe, Valencia, Real Madrid y Villarreal.

Por la sexta fecha del campeonato, el Valladolid de Orellana visitará el 18 de octubre al S.D. Huesca, decimoséptimo en la clasificación con tres puntos.

