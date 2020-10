Alexa Guarachi: “Se siente como un sueño estar en semifinales de Roland Garros”

La tenista chilena Alexa Guarachi exteriorizó su satisfacción por alcanzar este miércoles un histórico avance a las semifinales del cuadro de dobles femenino de Roland Garros, formando binomio con la estadounidense Desirae Krawczyk.

En los cuartos de final del tercer ‘Grand Slam’ del año, la raqueta nacional (45ª del mundo en la especialidad) y su compañera (38ª) se impusieron con propiedad a las japonesas Shuko Aoyama (22ª) y Ena Shibahara (24ª), séptimas sembradas, por 6-0 y 6-4.

Tras la victoria sobre las asiáticas, Guarachí indicó que “se siente como un sueño estar en semifinales de Roland Garros. Me siento increíblemente feliz, pero sé también que estoy jugando un muy buen tenis. Estoy muy contenta que el esfuerzo de jugar todo el año tenga resultados. Sé que podemos seguir avanzando en el campeonato, lo que es muy emocionante”.

La jugadora de padre chileno y madre estadounidense explicó también la decisión de dedicarse hace un tiempo exclusivamente a jugar dobles.

“Nunca pensé llegar a estas instancias. Honestamente no sabía que podía llegar a este nivel en dobles. Tras salir del colegio quise jugar singles, pero nunca llegué lejos, especialmente tras mi lesión a la rodilla. No sabía si podía volver a jugar e intenté en el dobles. Me divierto mucho jugando en pareja y he tenido mucho éxito“, señaló.

Para terminar, la primera chilena que alcanza las semifinales de un ‘Grande’ en la modalidad de dobles expresó que “lo más grande que hice en singles fue clasificar a Wimbledon hace dos años y perdí en primera ronda. Este es un gran momento en mi carrera y ahora pienso en que estoy entre las mujeres que pueden ganar un Grand Slam. Quiero seguir trabajando, construyendo oportunidades para mí. Creo que puedo lograrlo”.

Por el boleto a la final, Guarachi y Krawczyk se medirán a la estadounidense Nicole Melichar y la polaca Iga Swiatek.

