Miguel Ponce cree en el “milagro” con Deportes La Serena: “Nada está perdido, este equipo tiene deseos de sacar esto adelante”

Deportes La Serena tiene nueve puntos en 13 fechas del Campeonato Nacional, es colista y serio candidato a pelear la permanencia al final de la competición. Hay que recordar que hace algunas semanas Francisco Bozán dejó el cargo de director técnico y llegó en su lugar Miguel Ponce.

Ad portas de su debut con los nortinos, el “Chueco” se mostró optimista en revertir la situación. “Nada está perdido. Este equipo tiene deseos de sacar esto adelante y lo que hicieron en ese partido (4-2 ante Palestino) es una muestra de lo que ellos pueden ser capaces. No vengo con la intención de quebrarle la mano a nadie, vengo para ayudar a la gente que está en el club a salir de esta posición”, sostuvo.

El zurdo vivirá su segundo ciclo en los “papayeros” -estuvo entre 2010 y 2012-. ¿Cuánta madurez adquirió este tiempo? “Uno aprende de las buenas y de las malas, no soy el mismo. He vivido muchas cosas como técnico y vengo a La Serena, donde no hay tiempo para especular y hay que ir para adelante, a la búsqueda de esos puntos que nos ayuden a sumar”, expresó.

“Hay puntos que se tienen que sumar, lo que se aprende con el tiempo, pero siempre tratando de jugar bien”, complementó.