Zampedri, el héroe de la agónica victoria de la Católica: “Fue merecida la clasificación a la Sudamericana”

Universidad Católica cerró su participación en la Copa Libertadores con una agónica victoria 2-1 sobre Internacional de Porto Alegre y de paso accedió a la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Sol de América de Paraguay.

El héroe de la jornada fue Fernando Zampedri, autor de los dos tantos y que en conversación con Deportes en Agricultura, explicó su reacción tras conocer el empate entre Gremio y América de Cali que, a la larga, fue clave para las pretensiones cruzadas. “No quería demostrar alegría ni nada porque solamente escuchaba de lejos lo que estaba sucediendo y hacía cinco minutos me dijeron que (el partido de) Gremio había terminado. No estaba entendiendo lo que estaba pasando”, dijo.

“Eso es lo que estaba pasando. La señal en el estadio no funciona bien y los teléfonos se quedaban colgados“, complementó el “Toro”, quien destacó el trabajo hecho por los estudiantiles. “Lo merecemos, no hicimos una copa (Libertadores) como para salir cuartos. Podíamos haber hecho mucho más, pero no para salir cuartos. Fue merecida la clasificación a la (Copa) Sudamericana“, expresó.

El ex Rosario Central anotó cuatro goles en la fase grupal y reveló su preferencia por este tipo de duelos. “Me gustan mucho estos partidos, son rivales muy difíciles donde tienen que estar en todas, siempre al 100%. Tuvimos un buen partido como equipo y me fui contento por lo que mostró el equipo. Estuvimos a la altura y si no hubiesen habido errores que no eran nuestros, pudimos haber pasado a octavos”, argumentó.

“Vamos a competir de nueva manera”

Los precordilleranos jugarán por segundo año consecutivo la Copa Sudamericana e irán por su revancha luego de la temprana eliminación a manos de Independiente del Valle, posterior ganador en 2019. “Si nos proponemos jugar como lo hicimos ayer (jueves), vamos a competir de una buena manera. No sé si estamos para ganar la copa, pero la vamos a luchar. Estamos en una nueva copa, si jugamos y enfrentamos cada partido y dejamos lo que tenemos que dejar al interior de la cancha, vamos a tener mucha posibilidad“, afirmó Zampedri.

Bajo esa misma línea, analizó brevemente a Sol de América. “Seguramente habrá hecho su trabajo para estar en la Copa Sudamericana. Esto es un golpe anímico, nos ayudó mucho e iremos con todo a buscar el partido, ganarlo y avanzar de fase. Ojalá podamos mantener este nivel que seguramente nos ayudará a llegar lejos”, declaró.