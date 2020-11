Ignacio Saavedra y su ausencia en la ‘Roja’: “Estoy tranquilo”

Ignacio Saavedra, mediocampista de Universidad Católica, evitó dramatizar por su ausencia en el seleccionado chileno en estas primeras fechas de las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2022, pese al buen nivel que presenta en el bicampeón del balompié nacional.

Ante esto, el joven volante declaró a los canales oficiales del club cruzado que “yo me enfoco en estar bien en la UC. Es el sueño de todo jugador chileno estar en la selección, pero estoy tranquilo. En la ‘Roja’ hay jugadores top de primer nivel. A mi me falta aún por mejorar”.

“El camino siempre será hacer las cosas bien en el club, y tarde o temprano llegará (la citación). Pero no es algo que esté pensando en eso todos los días. Por el momento estoy muy feliz de estar en la UC”, añadió.

Además, Saavedra aclaró que “siempre apoyo a la selección y si algún día me toca estar espero que también nos apoyen”.

Por otro lado, el jugador de 21 años explicó su sorpresiva ausencia en el último Sudamericano Preolímpico, torneo donde el combinado nacional no pasó al cuadrangular final.

“Por lo del Preolímpico yo tengo que hacer una autocrítica. Se habla de que no fui por decisión técnica, pero no fui porque no estaba bien. Me lesioné tres días antes de la entrega de la nómina final”, apuntó.

“Yo venia de un 2019 súper complicado personalmente, por las lesiones. La autocrítica es mía, yo no fui porque yo no estaba bien”, sentenció.