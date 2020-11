“Coca” reiteró su postura sobre el posible regreso del “Mago”: “Cumplió un ciclo, no es lo conveniente para Colo Colo”

Gabriel Mendoza, campeón de la Copa Libertadores con Colo Colo en 1991, dialogó con Deportes en Agricultura respecto al posible regreso de Jorge Valdivia a la institución y tal como lo hizo hace algunos días, mostró su negativa.

“Creo que cada jugador cumple su ciclo. Por ejemplificar, nos quedamos con el Matías Fernández que se fue en 2006, volvió este año y por sus problemas físicos no ha sido el aporte que se esperaba. Si bien Valdivia es un buen jugador, cumplió un ciclo y en la etapa que estuvo en Colo Colo jugó poco. Nos quedamos con eso“, sostuvo.

“El jugador que llegue tiene que aportar a Colo Colo y no esperar a lo que pueda rendir. El camarín ha sido difícil y en esta situación, cuando uno cumple un ciclo, hay que ver otras opciones. Valdivia no es lo conveniente para Colo Colo“, complementó el “Coca”, quien abordó el proceso de Gustavo Quinteros.

“No era la alternativa correcta, había que traer a alguien que conociera la institución. Claudio (Borghi) era el indicado; Quinteros no era lo que se esperaba. No se ha visto un buen juego”, cerró.