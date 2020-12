Esta será la dorsal que utilizará el “Mago” en su regreso a Colo Colo

Durante este martes Jorge Valdivia fue presentado como refuerzo de Colo Colo para afrontar la segunda rueda del Campeonato Nacional. El “Mago” vivirá su tercera etapa en Macul y llega con la misión de liderar a un equipo que lucha por salir del último lugar.

Con lo anterior también se dilucidó el dorsal de la camiseta. A sabiendas de que la ’10’ la usa Leonardo Valencia y la ’26’ es propiedad de Carlo Villanueva, el mediocampista llevará un llamativo número: el 38.

“Me dieron el 38, no sé por qué, quizá tiene algún sentido especial, aún no me lo dicen. Uno más que mi edad. El número no importa, interesa salir de esta situación”, dijo.