“Peluca” y la llegada del “Mago” a Colo Colo: “En estos momentos difíciles, tener un jugador de experiencia es muy importante”

“No me siento un salvador, cuando el equipo gana es lógico que ganan todos, cuando se pierde no es de uno o dos jugadores. Siento que puedo sumar tanto en lo futbolístico adentro de la cancha y lo anímico como lo es relacionarse con el compañero”. Jorge Valdivia vivirá su tercera en Colo Colo y a diferencia de las dos anteriores, lo hará con la misión de liderar el repunte de un equipo que es colista del Campeonato Nacional y serio candidato a pelear la permanencia.

Maximiliano Falcón conversó con Deportes en Agricultura y le dedicó varios elogios al volante. “Lo vi jugar mucho en la Selección Chilena. Yo no seguía mucho el fútbol chileno en la realidad, pero sé la clase de jugador que es y lo que le puede dar al equipo, no sólo en lo futbolístico porque ya sabemos lo que es, sino que también en la personalidad y consejos. En estos momentos difíciles, tener a un jugador de experiencia es muy importante“, dijo.

“Creo que la incorporación de Jorge va a ser muy positiva para el equipo. ¿Le dicen “Mago”? Por algo será. Lo he visto jugando la Copa Libertadores“, cerró el “Peluca”.