Alexa Guarachi fue nominada a importante premio de la WTA

Alexa Guarachi, tenista chilena, fue nominada a los premios de la WTA en la categoría “mejor pareja del año” junto a la estadounidense Desirae Krawczyk, con quien alcanzó la final de Roland Garros.

Para quedarse con el galardón, el binomio competirá con Kristina Mladenovic y Timea Babos (ganadoras del Abierto de Australia y del Gran Slam parisino), Nicole Melichar y Xu Yi-Fan (finalistas del US Open) y Barbora Strycova y Su-Wei Hsieh (finalistas en Australia).

Los resultados de la votación se conocerán la próxima semana.

The WTA Player Awards for the 2020 season have been announced! 🤩

See the nominations here –> https://t.co/Mhdm5lawOJ pic.twitter.com/0m4mfzmmJ3

— wta (@WTA) December 2, 2020