Revisa la programación de la fecha 24 del Campeonato Nacional

Entre el miércoles 16 y viernes 18 de diciembre se llevará a cabo la fecha 24 del Campeonato Nacional. Debido a su participación en la Copa Sudamericana, Universidad Católica y Coquimbo Unido no disputarán sus respectivos duelos.

Revisa la programación.

Miércoles 16 de diciembre

10:30 | Palestino vs. Santiago Wanderers | Estadio Municipal de La Cisterna

18:00 | Deportes Iquique vs. Universidad de Concepción | Estadio Tierra de Campeones

20:30 | Everton vs. Unión Española | Estadio Sausalito

Jueves 17 de diciembre

10:30 | Audax Italiano vs. Deportes Antofagasta | Estadio Bicentenario de La Florida

17:00 | Deportes La Serena vs. Universidad de Chile | Estadio La Portada

19:30 | Huachipato vs. Curicó Unido | Estadio Huachipato Cap Acero

Viernes 18 de diciembre

20:15 | Cobresal vs. Unión La Calera | Estadio El Cobre

Miércoles 30 de diciembre**

10:30 | Colo Colo vs. Coquimbo Unido | Estadio Monumental

** partido aplazado por la participación de los nortinos en Copa Sudamericana