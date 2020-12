The Best: Jürgen Klopp pulverizó las esperanzas de Marcelo Bielsa

Este jueves se realizó una nueva edición de los premios The Best de la FIFA, instancia donde se reconoce a los y las mejores jugadores y técnicos de la temporada. Este año la ceremonia se llevó a cabo vía telemática debido a la pandemia del coronavirus.

Bajo esa línea, los alemanes Jürgen Klopp (Liverpool), Hans-Dieter Flick (Bayern Munich) y el argentino Marcelo Bielsa (Leeds United) compitieron en la categoría “Mejor DT del año” por sus respectivos y superlativos objetivos conseguidos.

Y tal como ocurrió el 2019, el trofeo se lo adjudicó el adiestrador del campeón de la Premier League que, como principal mérito, terminó con una sequía de los “Reds” de 30 años sin títulos de liga.

🏆🏆 It’s back-to-back crowns for Jurgen Klopp! Congratulations to the @LFC boss on becoming the first to win #TheBest FIFA Men’s Coach twice 🔴#FIFAFootballAwards pic.twitter.com/VfsfVdwDqf

— FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020