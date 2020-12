“Si Rueda parte con sus maletas y se va a la primera a Colombia, me parece una falta de respeto para el fútbol chileno”

Otro de los temas que abordó Jorge Pellicer en su conversación con Deportes en Agricultura fue la posible partida de Reinaldo Rueda de la Roja. Hay que recordar que este último viajó a Colombia para pasar sus vacaciones, pero no se descarta una eventual reunión con directivos de la Federación de Fútbol de ese país.

Bajo esa línea, el nacional criticó la actitud del caleño. “Yo soy categórico ante eso, lo fui con (Juan Antonio) Pizzi en su momento y con (Reinaldo) Rueda en este momento. Esta demostración de alguien que quiere volver a su país y dejar a la Selección para mí es una mala señal desde todo punto de vista”, dijo.

“Si Reinaldo Rueda parte con sus maletas y se va a Colombia a la primera posibilidad que se le ofreció, me parece que es una tremenda falta de respeto para el fútbol chileno“, complementó el campeón con Universidad Católica y Huachipato.

¿Le ilusionaría dirigir a la Roja? Pellicer no escondió sus deseos. “Absolutamente, me encantaría. Yo hablaba de volver a la UC, pero haber podido asumir la Sub 20 para mí hubiese sido importante“, cerró.