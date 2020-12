Las 10 muertes que azotaron al deporte nacional y mundial

Sin duda que el 2020 es un año que quedará marcado en la historia, principalmente por su matiz negativo que causó mucho dolor, angustia e incertidumbre a lo largo del mundo a causa de la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, existieron otros dolores y pérdidas -algunas muy prematuras- que calaron hondo en el mundo del deporte nacional y mundial. Por ejemplo, cuando el Covid-19 no era tema de conversación, Kobe Bryant falleció en un accidente de helicóptero junto a su hija y otras siete personas. La leyenda de Los Angeles Lakers y la NBA dejaba este mundo a los 40 años con marcas y récords que lo inmortalizaron.

Pero no fue el único que se apagó este año. Diego Armando Maradona, para muchos el mejor jugar en la historia del fútbol, murió el 25 de noviembre a los 60 años e inundó de pena a una Argentina que lo disfrutó en todos sus matices: lo gozó en la cancha con los dos goles a Inglaterra en México ’86 y le perdonó sus polémicas, errores y adicciones, las mismas que lo tuvieron al borde del colapso en muchas ocasiones.

¿En Chile? Nos dejó Marlene Ahrens, la única nacional que ha conseguido una medalla olímpica (Melbourne 1956) en la prueba del lanzamiento de la jabalina. También lo hizo Carlos Campos, emblema de Universidad de Chile y la dorada época del Ballet Azul que arrasó en la década del ’60.

El carismático ex árbitro Rubén Selman también se fue antes de tiempo, al igual que Patricio Rodríguez, el técnico que dirigía a Nicolás Massú cuando este logró el doble oro olímpico en los Juegos de Atenas 2004.

Revisa los decesos que golpearon al mundo del deporte este 2020

Kobe Bryant (Basquetbolista, 26 de enero – 41 años)

Rubén Selman (Ex árbitro, 11 de febrero – 56 años)

Carlos Contreras (Ex futbolista, 17 de abril – 81 años)

Marlene Ahrens (Lanzadora de jabalina, 17 de junio – 86 años)

Patricio Rodríguez (Ex tenista, 23 de junio – 81 años)

Juan Ostoic (Ex basquetbolista, 25 de junio – 89 años)

Carlos Campos (Ex futbolista, 11 de noviembre – 83 años)

Diego Armando Maradona (Ex futbolista, 25 de noviembre – 60 años)

Alejandro Sabella (Ex futbolista, 8 de diciembre – 66 años)

Paolo Rossi (Ex futbolista, 9 de diciembre – 64 años)