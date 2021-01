Francisco ‘Chaleco’ López tuvo atípica celebración como campeón del Dakar 2021

La celebración del segundo Touareg que se adjudica Francisco ‘Chaleco’ López (Copec-Red Bull) como campeón del Dakar en las categorías Vehículos Ligeros y Side by Side, ameritaba una gran fiesta. Sin embargo, el piloto, su navegante Juan Pablo Latrach y los integrantes del equipo se fueron del podio al hotel en Jeddah a cenar y a descansar.

No hubo celebración como antaño. La burbuja sanitaria del evento no lo permitió. Por primera vez en las 43 versiones, la empresa ASO, organizadora del Dakar, no hizo fiesta como cierre del certamen motor más exigente y peligroso del planeta.

López junto a su equipo llegaron a las 23:00 horas al hotel y cada uno subió a sus habitaciones, comieron algo y se acostaron a descansar. Fueron prácticamente 13 etapas, donde se incluye el Prólogo entre el 2 y 15 de enero. Jornadas largas que partían a las 4:30 de la madrugada y que varias veces terminaban entre 7 y 10 horas después. No hubo descanso para el total de 7.646 kilómetros recorridos.

“Había ánimo para celebrar, pero hoy no se puede por las condiciones que implica el Covid-19, así que hay que ser responsables. Nos fuimos al hotel y todos comimos en nuestras piezas. Estábamos muy cansados. Este sábado desayunamos, realizamos trámites para embarcar nuestra camioneta Maxus con los baúles correspondientes, y después nos fuimos todos a almorzar”, indicó Chaleco López.

El maulino junto a su equipo, parte de la familia de Giovanni Enrico y un matrimonio chileno residente en Arabia Saudita fueron a almorzar a un restorán de Jeddah, donde los mariscos prevalecieron en la carta.

“Fue un almuerzo rico. Todos comimos mariscos. Son muy sabrosos acá. Compartimos un par de horas y seguimos con la documentación del traslado de los baúles y la Maxus para embarcarla a Chile. La verdad es que el Dakar no termina en la meta final, porque los compromisos siguen”, concluyó el piloto Leyenda del Dakar en su décima presentación.

Chaleco López y el equipo llegarán a Santiago el lunes 18 de enero a las 10:15 horas en el vuelo AF 406 de Air France, luego de salir en un chárter desde Jeddah a París y de la capital francesa a Santiago de Chile.

Luego de su llegada, todo el equipo Copec-Red Bull tendrá que entrar en una cuarentena obligatoria por el Covid. Por ello la conferencia de prensa prevista para las 16:00 horas del lunes 18 será de manera virtual desde las casas de López y de Latrach.

