Marcelo Bielsa por tercera caída del Leeds United: “Hoy no atacamos bien. El juego no fue bueno”

Marcelo Bielsa, entrenador del Leeds United, no escondió su preocupación por la falta de gol que ha presentado su escuadra en los últimos duelos, a la hora de explicar la derrota por 0-1 ante el Brighton por la Premier League.

El equipo del rosarino sumó hoy su tercera caída consecutiva, la segunda por la Premier. La otra fue la humillante eliminación en la Copa de la liga a manos del Crawley Town de la cuarta división (3-0).

En el análisis del traspié de hoy, el ex seleccionador de Chile apuntó a la falta de gol, ya que en estos tres últimos traspiés no han marcado.

“Esto siempre va a ser una preocupación pero no es lo mismo no convertir atacando bien que sin atacar y hoy no lo hicimos bien”, señaló.

“Nos costó defender, podemos hacerlo mejor de lo que lo hicimos y podemos crear más opciones de gol y más peligro del que creamos. Esa es la descripción de nuestro juego, que no fue bueno, pero el resultado debería haber sido diferente aún sin defender bien y creando menos peligro del que somos capaces”, agregó el ‘Loco’.

Continuando con su locución, Bielsa indicó que “normalmente el rival tiene más dificultades para manejar la pelota que la que tuvo hoy Brighton y normalmente con la cantidad de balones en ataque que dispusimos generamos mayor cantidad de situaciones de peligro. Eso deslució nuestro juego”.

Con el resultado de hoy en Elland Roas, ‘The Whites’ se ubicaron en el duodécimo lugar de la tabla con 23 unidades, mientras que Brigthon llegó a 14 puntos y sale de la zona roja.

Agencia Uno.