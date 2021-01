Gustavo Quinteros: “Es un triunfo muy importante, porque era un rival directo”

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, exteriorizó su satisfacción este sábado por el agónico triunfo albo por 2-1 sobre Coquimbo Unido, en el Estadio Monumental, que le permite tomar un gran respiro en la lucha por no descender a la Primera B.

Tras el pitazo final, el técnico argentino-boliviano declaró que “es un triunfo muy importante, como todos porque valen tres puntos, pero era un rival directo. Hicimos todo el esfuerzo e intentamos jugar lo mejor posible. Podemos jugar mejor, pero hicimos la jugada más clave del partido. El premio llegó”.

“Le damos muchísimo valor al punto, nos da confianza a lo que estamos haciendo. Al principio perdíamos muchos puntos. En esta situación deberíamos jugar con gente más experimentadas, tenemos muchos lesionados. Valoro mucho el punto”, complementó.

Respecto al tanto de Javier Parraguez en el último suspiro, con un certero cabezazo, Quinteros dijo que “esperamos que ese gol nos ayude para conseguir nuestra meta (…) Hubo mucha emoción porque venimos de un momento muy difícil y esto es importante. Desde que la pelota entró vimos que había sido gol y por eso lo protestamos tanto”.

“Tuvimos varias ocasiones para ganarlo con unos centros de Solari y un remate de Jara. Nos vamos satisfechos”, añadió.

Además, el ex estratega de Universidad Católica y ‘Xolos’ de Tijuana admitió que “la pelota parada es un problema para nosotros, porque nos quedamos sin gente alta. No tenemos especialistas y nos hicieron el gol. En juego tuvimos situaciones claras. Nos falta mejorar en el juego, no podemos regalar nada y tenemos que jugarnos los duelos a muerte”.