Unión Española dio un giro y despidió a Ronald Fuentes

Hace casi un mes Unión Española anunció la renovación del cuerpo técnico de Ronald Fuentes por todo el 2021 debido a los buenos resultados en el Campeonato Nacional y que, en ese entonces, los tenía peleando el primer lugar con Universidad Católica y Unión La Calera.

Sin embargo, el panorama cambió abruptamente en las últimas horas y la dirigencia hispana informó la desvinculación del DT y todo su staff.

“Me sacaron. Como el equipo no venía logrando los resultados positivos que se necesitan para llegar a la Copa Libertadores, que es el objetivo que nos propusimos nosotros, decidieron que no continuara. Pensaba que podría ser finalizado el torneo”, dijo brevemente a La Tercera.

Los seis partidos sin ganar, la partida de cuatro jugadores y la baja del nivel colectivo en las jornadas recientes fueron claves para la determinación tomada por la directiva.