Saavedra no dramatiza con el “bajón futbolístico” de la UC: “Tenemos el gran mérito de ir casi tres años punteros”

Universidad Católica mantiene la primera opción para quedarse con el título del Campeonato Nacional con 58 puntos, pero los resultados de las últimas fechas no han sido positivos. Sin ir más lejos, sólo ganó dos de los últimos 10 partidos.

Pese a esto, al interior del plantel cruzado no dramatizan y así lo demostró Ignacio Saavedra durante este martes. “Ha sido un campeonato muy largo y muy difícil para todos los equipos. Nosotros hemos tenido muchos torneos con poco descanso, pero lo hemos hecho de la mejor forma, con mucho carácter. Como grupo estamos tranquilos, tenemos que trabajar y no nos planteamos que se nos enrede el torneo; nos preocupamos por nosotros y sabemos que si hacemos lo que tenemos que hacer las cosas se van a dar”, dijo.

El volante, además, destacó lo hecho por los estudiantiles en las últimas tres temporadas. “Es un torneo muy difícil psicológica y físicamente… a algunos equipos les pasa más la cuenta y a otros no tanto. Nosotros tenemos el gran mérito de ir casi tres años punteros y no muchos lo dicen y no muchos lo valoran. No es fácil estar arriba, nosotros lo hemos hecho y no ha sido muy valorado“, aseveró.

Bajo la misma línea, el joven jugador reconoció que siguen “muy de cerca” lo que hace el conjunto calerano, su más cercano perseguidor. “Vi el partido de Colo Colo con La Calera como veo todos los partidos. Obviamente que pierda La Calera te da cierto alivio, pero nada más que eso. No hay que perder el foco que somos nosotros y dónde tenemos que mejorar. Estamos pendientes de nosotros, en que tenemos que mejorar sí o sí”, reflexionó.