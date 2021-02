Rivero reitera su deseo de volver a Macul: “Claro que me gustaría, desde que me fui siempre lo tuve en mente”

Información de Cristian Alvarado

Hace pocos días Octavio Rivero se desvinculó de Santos Laguna de México y de inmediato los hinchas de Colo Colo se ilusionaron con una posible vuelta. El uruguayo dejó un positivo recuerdo en Macul durante su estancia entre 2016 y 2018, donde anotó 23 goles y logró dos Supercopa, una Copa Chile y un título de Primera División.

El delantero conversó con Deportes en Agricultura y reiteró sus deseos de volver a vestir la camiseta alba. “”Sí, claro que me gustaría volver a Colo Colo. Obviamente que desde que me fui siempre lo tuve en mente que algún día quería volver, le tomó un cariño enorme a lo que es el club, la gente“, sostuvo.

“Lo dije el día que me fui: soy hincha del club, me siento muy identificado y ojalá algún día se pueda dar la vuelta y ganar cosas importantes como cuando estuve”, recalcó el oriental, quien expresó que mantiene una buena relación con la dirigencia de Blanco y Negro, pero que aún no le han presentado ofertas. “Todavía no he tenido ninguna oferta del club, pero sí tenemos buena relación con los dirigentes, hablamos seguido. No existe una oferta concreta, ojalá se pueda dar ahora o más adelante y espero que así sea”, aseveró.

Bajo esa lógica, reveló que constantemente recibe mensajes de cariño por parte de los seguidores del “Cacique” en las redes sociales. “La gente me muestra mucho cariño, lo agradezco mucho porque me quieren bastante, me lo hacen saber a través de las redes sociales. Me llena de orgullo y me dan más ganas de volver. El cariño es recíproco, ojalá que en algún momento nos podamos reencontrar y ganemos cosas importantes”, cerró.