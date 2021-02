Un “castigado” y un regreso: la lista de árbitros para la penúltima fecha del Campeonato Nacional

Durante este martes la ANFP publicó la lista de árbitros para la penúltima fecha del Campeonato Nacional y lo hizo con dos novedades.

La primera de ellas fue la ausencia de José Cabero, quien dirigió el 0-0 entre Deportes Iquique y Colo Colo, partido en el cual los nortinos reclamaron por la anulación de goles vía VAR y un posible penal de Julio Barroso sobre Lucas Aveldaño que no se sancionó.

La segunda es el regreso de Roberto Tobar, quien estará a cargo del compromiso entre Universidad Católica y Unión La Calera donde se podría sentenciar el inédito tricampeonato para los santiaguinos.

Revisa las designaciones a continuación.

Miércoles 10 de febrero

10:30 | Deportes Antofagasta vs. O’Higgins | Ángelo Hermosilla

18:30 | Unión Española vs. Deportes La Serena | Nicolás Gamboa

18:30 | Curicó Unido vs. Universidad de Chile | Eduardo Gamboa

21:30 | Universidad Católica vs. Unión La Calera | Roberto Tobar

Jueves 11 de febrero

18:30 | Santiago Wanderers vs. Universidad de Concepción | Rodrigo Carvajal

18:30 | Audax Italiano vs. Deportes Iquique | Cristián Garay

18:30 | Coquimbo Unido vs. Everton | Juan Lara

18:30 | Colo Colo vs. Cobresal | Francisco Gilabert

21:00 | Huachipato vs. Palestino | César Deischler