Aued explicó la fórmula del éxito cruzado a nivel nacional: “Mantuvimos una mentalidad de no conformarnos”

No hay cómo parar a Universidad Católica en el Campeonato Nacional. Gracias al 0-0 ante Unión La Calera en San Carlos de Apoquindo, el cuadro estudiantil se consagró tricampeón por primera vez en su historia y consolidó su dominio tanto a nivel deportivo como organizacional.

Luciano Aued, volante de los cruzados, conversó con Deportes en Agricultura y dio detalles del exitoso proceso. “Tuvimos la frescura de los jóvenes que ingresaron y lo hicieron muy bien, un técnico que nos llevó muy bien en un año difícil. Mantuvimos una mentalidad de no conformarnos“, dijo.

¿Qué tan difícil fue ganar este torneo? Así al menos lo expresó el ex Racing Club. “Fue el torneo más difícil en lo físico, en lo anímico por tratar de conseguir el objetivo. También, fue complicado el título con Beñat San José porque la Universidad de Concepción nos venía pisando los talones. Salir campeón no es fácil porque te van conociendo tu forma de jugar, todos le quieren ganar al bicampeón, al tricampeón“, ahondó.

El mediocampista también abordó una posible partida de Ariel Holan, quien dejó en suspenso su permanencia en San Carlos de Apoquindo. “Con el objetivo cumplido (título) esas cosas no se hablan (salidas). Los que tenemos un par de años en el club sabemos de esa cláusula de salida que les permite salir a los DT. No sé lo que pasará con Ariel, él está mentalizado en el último partido y aún no tenemos claridad sobre su futuro”, sintetizó.