Arbitro Gilabert fue excluido de la última fecha tras polémica en el Estadio Monumental

El árbitro Francisco Gilabert fue excluido para dirigir en la trigésimo cuarta y última fecha del Campeonato Nacional 2020, a jugarse este fin de semana, luego de la polémica generada el jueves sobre el final del duelo entre Colo Colo y Cobresal en el Estadio Monumental.

El juez del compromiso decidió no cobrar un lanzamiento penal a favor del ‘Cacique’, tras ir a revisar las imágenes del VAR, por una entrada en contra del uruguayo Maximiliano Falcón en el área.

De acuerdo a la designación arbitral de la ANFP, Roberto Tobar será el encargado de impartir justicia en la visita de los albos a O’Higgins, en el Estadio El Teniente. Un cruce donde los de Gustavo Quinteros intentarán evitar el duelo por la permanencia, mientras que los rancaguinos irán por un triunfo que les permita clasificar a la Copa Sudamericana.

En tanto, César Deischler será el arbitro central en el choque Universidad de Chile y Deportes Antofagasta en el Estadio Nacional, duelo donde los azules buscarán salir de todo peligro con el descenso y llegar a la Copa Libertadores.

Por su parte, Cristian Droguett será el encargado de arbitrar la visita del campeón Universidad Católica a Universidad de Concepción en el ‘Ester Roa Rebolledo’.

Árbitros para la última fecha del torneo nacional:

Sábado 13 de febrero:

Universidad de Chile vs. Deportes Antofagasta, 18:30 horas. Estadio Nacional. Arbitro: César Deischler.

Unión La Calera vs. Curicó Unido, 18:30 horas. Estadio ‘Nicolás Chahuán’. José Cabero.

Domingo 14 de febrero:

Everton vs. Huachipato, 10:30 horas. Estadio Sausalito. Nicolás Gamboa.

Universidad de Concepción vs. Universidad Católica. 10:30 horas. Estadio ‘Ester Roa Rebolledo’. Cristian Droguett.

Deportes La Serena vs. Audax Italiano, 18:00 horas. Estadio La Portada. Héctor Jona.

Palestino vs. Coquimbo Unido, 18:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna. Eduardo Gamboa.

O’Higgins vs. Colo Colo, 18:00 horas. Estadio El Teniente. Roberto Tobar.

Deportes Iquique vs. Santiago Wanderers, 18:00 horas. Estadio Tierra de Campeones. Christian Rojas.

Lunes 15 de febrero:

Cobresal vs. Unión Española, 10:30 horas. Estadio El Cobre. Angelo Hermosilla.