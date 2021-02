“Llego el día”: la emoción de Walter Montillo en la antesala de su retiro del fútbol

Este sábado 13 de febrero a las 18:30 horas, en el Estadio Nacional, Universidad de Chile y Deportes Antofagasta se enfrentarán por la fecha 34 del Campeonato Nacional.

Este partido marcará el adiós del fútbol de Walter Montillo, quien dejará la actividad luego de 18 años en los cuales ganó seis títulos y defendió las camisetas de San Lorenzo de Almagro (Argentina), Monarcas Morelia (México), los azules, Cruzeiro (Brasil), Santos (Brasil), Shandong Luneng (China), Botafogo (Brasil) y Tigre (Argentina).

A través de sus redes sociales, el volante publicó un video que detalla su trayectoria y que acompañó con un emotivo mensaje.

“Llegó el día. Miro hacia atrás y sólo tengo palabras de agradecimiento. A todos los clubes que confiaron en mí, a mi viejo que me enseñó a jugar y me dio las primeras “armas”, a cada entrenador que me hizo mejor jugador, a cada compañero que me acompañó en las derrotas, a cada ‘profe’ y personal médico que me regalaron su tiempo para estar óptimo para cada partido, a los hinchas que me respetaron siempre y me llenaron de muestras de cariño”, fue parte del escrito.