Montillo, en su adiós de la U y el fútbol: "Me voy en paz; aguanté muchas cosas... No le debo nada a nadie"

Walter Damián Montillo cerró su carrera como futbolista y lo hizo con la meta que se propuso hace algunas fechas: dejar a Universidad de Chile en Primera División. El argentino aportó una asistencia y fue la figura en la victoria 3-1 sobre Deportes Antofagasta que le permitió a los azules quedarse en la máxima categoría y asegurar un cupo en copas internacionales.

“Creo que con Unión Española dije que quería irme en paz y dejamos al equipo en la tercera posición, a la espera del partido de mañana (Palestino vs. Coquimbo Unido). Me fui con creces, me voy feliz, hay emociones encontradas porque físicamente me siento bien, pero ya es una decisión que tenía tomada hace tiempo. Los motivos los daremos más adelante“, sostuvo el ahora ex volante en diálogo con TNT Sports.

Bajo esa misma línea el ’10’ agradeció las muestras de cariño recibidas en las últimas semanas. “Si bien la gente no estuvo en la cancha, se manifestó en las redes sociales. Los periodistas me manifestaron respeto, me respetaron muchísimo. Si alguna vez hizo algo que los ofendió, ofrezco las disculpas, pero me voy en paz, feliz. Dejamos a la U en una Copa”, explicó.

El trasandino también realizó un balance de su complejo 2020, año en el cual perdió a su padre y abuelo producto de la pandemia. Además, hizo un llamado a la dirigencia para que encuentren “lo más rápido posible” a su reemplazante. “Fue un año complicado, a nivel personal me pasaron cosas difíciles que todo el mundo sabe. Este virus me pegó fuerte, intenté estar lo más fuerte posible con el club de la manera que yo creía que había que estar. Son pérdidas muy grandes, estoy con proyectos para seguir. ¿Si fue prematuro o no?… Quería despedirme con esta camiseta, aguanté muchas cosas y lo único que traté de hacer es ayudar. Me voy en paz y no le debo nada a nadie. Me cansé de mendigar por esta camiseta; ojalá que el club haya tenido tiempo para contratar a un jugador que asuma el rol de armador, que la dirigencia lo haya encontrado o que algunos de los chicos tome la responsabilidad”, reflexionó.

“La gente tiene que estar tranquila, que la U vuelva a pelear cosas importantes. No me puedo reprochar nada, a los ’10’ les exigen más y lo tengo claro. A mi edad ya no tengo nada que demostrar, andar mendigando quedarme no es mi estilo. Ofrezco disculpas a la gente que creía que me iba a quedar, pero es una decisión tomada”, cerró Walter Montillo, el último ídolo azul.