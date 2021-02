“Machete” no le cierra la puerta a nadie en la Roja y aseveró: “No nos fijaremos en el documento”

Martín Lasarte dio su primera conferencia como técnico de la Roja en la cual abordó varios temas. Uno de ellos tuvo relación con la convocatoria de jugadores, ya sean jóvenes o experimentados. ¿Qué dijo el uruguayo? Al menos, en esta pasada, dejó la puerta abierta para todo aquel que aporte.

“Todos aquellos futbolistas que reúnan las condiciones para poder participar, los vamos a utilizar si están en un buen momento de forma, si son seleccionables, si forman parte de la necesidad deportiva que tenemos o incluso para mejorarla, los vamos a utilizar. En este caso puntual, si las condiciones están para que participen y los necesitamos, los vamos a usar”, sostuvo el DT en alusión a los futbolistas que son extranjeros, pero con algún parentesco chileno y que anteriormente fueron sondeados por los otros seleccionadores.

Además, “Machete” no descartó la chance de convocar a los “veteranos” que aún pueden dar muestras de talento en la Selección Chilena. “Nosotros no nos fijaremos en el documento. La Selección tiene cuestiones distintas a un club, es una cuestión única. Posiblemente hay jugadores que sirvan para una ronda de partidos o nos sirva para otros, quizás por el momento del futbolista que no sea el mismo, no seré prisionero de ninguna situación, pensaremos en todos”, expresó.

Bajo esa misma tónica, abordó la situación de Marcelo Díaz pese a no mencionarlo de manera directa. “No quiero entrar en una cuestión individual, pero va apegado a la pregunta anterior. Ningún futbolista está lejos, censurado o cancelada su chance de participar si así lo quiere o lo muestra su rendimiento“, cerró.