Lasarte destacó su conocimiento del fútbol chileno y recalcó: “Lo primordial es clasificar al Mundial”

Comenzó la era de Martín Lasarte en la Roja. El uruguayo fue presentado este domingo en compañía del presidente de la ANFP, Pablo Milad; y el director deportivo Francis Cagigao. En su primera intervención, destacó sus pasos por Universidad Católica y Universidad de Chile como importantes para el conocimiento del medio local y las características de este. “Al final la posibilidad o la fortuna de trabajar en este medio, que fue casi en períodos seguidos o consecutivos, me ha dado un concepto de información, cultura, forma de sentir del fútbol chileno. Es un aspecto importante a tener en cuenta“, dijo.

El técnico, además, reconoció que tiene el tiempo suficiente para que los jugadores lleguen bien a la doble fecha de las Clasificatorias Sudamericanas programada para marzo ante Paraguay en Santiago y Ecuador en Quito. “Considero que hay tiempo, está claro que no es el suficiente para pensar en largo, pero hay tiempo suficiente. La tecnología permite tener información al día, lo que uno ha ido recabando hace pensar que llegaremos de buena manera”, expresó.

Revisa las declaraciones de “Machete”

Importancia de la “Generación Dorada” en los jugadores más jóvenes: “Es una responsabilidad para los jugadores que están cumpliendo un ciclo importante en la Selección. Forma parte de sus qué haceres transmitir sus vivencias a la gente más joven y este apoyo y a los que conozco será importante. No es algo que ocurra de la noche a la mañana. Este es un proceso importante para los jugadores más jóvenes para crecer en su carrera”.

Desarrollo del fútbol joven y miradas a posibles opciones en la Roja adulta: “Noto y percibo un crecimiento (del fútbol joven). No es de un día para otro, pero hay una serie de jugadores jóvenes que están tocando la puerta. No haré una cuestión individual, pero creo que hay jugadores, espero que no me equivoque. En esto hay que ser muy cuidadoso, cuando uno elige un jugador joven no hay que quemarlo, ayudarlo es lo más importante”.

Meta principal de su gestión: “Todos tenemos claro que el objetivo primordial es clasificar, pero hay un segundo objetivo escondido que viene de la mano que es la renovación”.