¿Era para algo más? La dura infracción de Pablo Solari que pudo costarle la expulsión

Iban 10 minutos del partido entreColo Colo y Universidad de Concepción cuando Pablo Solari, en su afán de disputar el balón, le dio un pisotón a Eric Godoy.

El árbitro Julio Bascuñán cobró la infracción y le mostró amarilla al puntero argentino. Sin embargo, la repetición de la transmisión oficial mostró la rudeza de la acción y me inmediato entabló el debate: ¿era roja para el ’36’ de los albos?

Las redes sociales se dividieron en la conversación del asunto.

¿Alguien me puede explicar por qué la de Bolados fue roja y la de Solari no?

Y en Chile siguen manipulando el VAR como quieren los árbitros. Lo de Solari era para roja y no lo quisieron revisar.

merecido el 1-0 de colocolo aunque solari debió ser expulsado. la udec no intenta nada, no disputa nada, no juega nada, el sebastián sichel del fútbol.

— J (@jornacio) February 17, 2021