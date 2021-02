La despedida de Matías Rodríguez: “Gracias por dejarme ser parte de la historia de la U”

339 partidos, 57 goles y ocho títulos, entre ellos el de la Copa Sudamericana 2011. Matías Rodríguez cerró su etapa en Universidad de Chile tras la victoria 3-1 sobre Deportes Antofagasta en el Estadio Nacional y este viernes, ya más en frío, publicó un sentido mensaje en las redes sociales.

“Y llegó el día, se hizo realidad… Sentimientos que se fueron generando todos estos años. Dos ciclos que viví en este club que tanto amo, donde me abrieron las puertas no sólo una sino dos veces. Me hubiese gustado despedirme de otra manera, pero la realidad que nos acompaña es otra y acá estoy”, dijo el lateral derecho, quien agradeció estar en la historia de los azules.

“Gracias por dejarme ser parte de la historia de la U y ustedes haber marcado la mía. Y sobre todo agradecerle a la hinchada que los voy a llevar siempre en mi corazón”, cerró.

El oriundo de San Luis está a la espera de ofertas para continuar su carrera.