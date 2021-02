Nicolás Peric aludió a Gustavo Cerati y dejó en vilo su futuro

Rangers de Talca estuvo muy cerca de disputar la final por el segundo ascenso, pero perdió 2-0 ante Deportes Melipilla y jugará una temporada más en la Primera B.

Luego de ese partido, Nicolás Peric había deslizado una posibilidad de retiro. “No sé, no depende de mí tampoco. Soy de aquí, no pretendo irme a jugar al Manchester United ni mucho menos“, sostuvo.

Durante esta semana hubo novedades y no fueron de las mejores. El cuadro talquino no renovó el vínculo del “Loco”, quien en las últimas horas publicó un enigmático mensaje en las redes sociales que muchos asociaron a un posible término de carrera.

“Gracias… Totales”, fue la frase utilizada por el arquero de 42 años en clara referencia a Gustavo Cerati. ¿Será el fin de la trayectoria del guardavallas?