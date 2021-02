Jiménez reconoció conversaciones con la U, pero ratificó: “Me quedo en Palestino, ya lo dije y no voy a cambiar de parecer”

25 partidos, 12 goles y dos asistencias. Los números de Luis Jiménez junto a Palestino en el Campeonato Nacional lo encumbraron como una de las figuras y despertaron el interés de clubes como Universidad Católica y Universidad de Chile.

Sin embargo, el “Mago” no se moverá de La Cisterna y así lo ratificó en un sabroso diálogo con Deportes en Agricultura. “Fui bastante claro, ya tomé mi decisión y se la comuniqué a la gente de Palestino como también en su momento le comuniqué mis ganas de poder competir por algo más y para mí es un tema cerrado. Me parecería malo salir antes de 20 días del primer partido oficial y no sería justo hacerle eso a Palestino porque deberían encontrar a un jugador que me sustituya…”, expresó.

“Fui claro, la posibilidad estaba y yo estaba abierto a escuchar opciones, pero no se dio, no hubo nada concreto con ningún club. Hoy me quedo en Palestino, ya lo dije y no voy a cambiar de parecer. Agradezco el cariño de la gente, me llegaron muchos mensajes en especial de los hinchas de la U y a uno como futbolista lo llena de orgullo”, complementó el mediocampista, quien aseguró que pese a los trascendidos nadie habló con la directiva “árabe”.

“Esta vez fue un poco más claro, mucho más claro. El comunicado lo hice netamente para que no se especulara porque nuevamente se decía que era por mi alto sueldo. Si algún otro club quería contar con mis servicios, la primera cosa era que debían hablar con mi club, jamás oculté que tenía contrato y si alguien quería hablar conmigo, tenían que conversar con Palestino. Con Palestino nadie habló ni pidió precio, eso quiere decir que no hubo interés. Lamentablemente no pasó más allá… No encuentro que haya sido como la última vez, no hay comparación. Ellos están con una nueva política de club que es súper respetable y entendible”, manifestó.

Jiménez, además, reveló que en San Carlos de Apoquindo también preguntaron por él, pero no avanzó. “Sí, también me llamaron de la UC. Ellos fueron super claros, pero pasó el tiempo y se estaba armando una nube, una cierta inestabilidad en Palestino, algo que yo notaba por compañeros que querían saber si yo seguía… Preferí darle un corte a esta situación por respeto a mis compañeros, cuerpo técnico y dirigentes, y creo que fue lo mejor que pude haber hecho”, cerró.