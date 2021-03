Colo Colo busca alternativas en Uruguay para reforzar la delantera

Información de Cristian Alvarado

Colo Colo no cesa la búsqueda de un delantero para la temporada 2021. Luego de la salida de Esteban Paredes a Coquimbo Unido, el incierto futuro de Nicolás Blandi y el bajo nivel tanto de Iván Morales como Javier Parraguez, el cuadro de Macul sigue barajando alternativas para reforzar dicha zona.

Si bien la situación de Octavio Rivero está en “stand by”, la dirigencia de Blanco y Negro continúa mirando a Uruguay. Por dicho motivo apareció el nombre de Facundo Batista, atacante de 22 años que está en el Deportivo Maldonado y que cuenta con pasos por Chiasso (Suiza), Ponte Preta (Brasil) y Académico Viseu (Portugal). Durante la temporada anterior, con el cuadro oriental, anotó nueve goles en 27 duelos.

“Sin duda alguna que me gustaría jugar en Chile y más en Colo Colo que es el más grande de Chile, pero no hay nada concreto ni formal y por eso sigo enfocado en Uruguay. Tampoco quiero pensar mucho en Chile por el miedo mismo que no salga”, dijo el ex seleccionado juvenil en diálogo con Deportes en Agricultura.

Además, describió algunas características de juego. “Mi estilo de juego es muy fuerte, muy potente. Me gusta el juego aéreo, me gusta correr y colaborar en defensa también, no tengo problemas en bajar. Siempre tengo que estar en contacto con el gol y siempre tengo que tener alguna posibilidad, tres o cuatro veces por partido. Soy una buena referencia de área, soy muy agresivo también”, cerró.

Deportes en Agricultura conoció de los contactos entre la regencia de Blanco y Negro con el representante del jugador, a quien le gustó la idea de llegar a Macul.