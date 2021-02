Representante de Octavio Rivero: “La situación está en ‘stand by’, pero sus ganas de volver a Colo Colo están intactas”

Información de Cristian Alvarado

Rafa Monge, representante de Octavio Rivero, conversó con Deportes en Agricultura respecto a la posibilidad de que el atacante regrese a Colo Colo para la temporada 2021. El charrúa, quien en más de una ocasión ha manifestado sus deseos de volver a Macul, es una de las opciones que la dirigencia de Blanco y Negro tiene en carpeta.

“La situación de Octavio respecto a Colo Colo está totalmente en stand by en este momento. En su momento recibimos una oferta de Colo Colo que el jugador analizó y no la pudo resolver por unos temas estrictamente personales que tiene, y si Dios quiere, en estos días se va a resolver el tema personal que tiene con su familia. A él le gustaría mucho llegar a Colo Colo, pero los dirigentes no se han comunicado con nosotros y lo del técnico es algo muy bueno que lo pida porque todo jugador, cuando lo pide el técnico, se entusiasma de diferente manera y son más fáciles las cosas para llegar a un acuerdo“, dijo.

“Acá estamos esperando a ver si la gente de Colo Colo se comunica con nosotros para llegar a un acuerdo“, sumó el empresario, quien ratificó el anhelo del jugador por retornar al “Cacique”. “Sin duda que las ganas de Octavio de volver al club están intactas. Colo Colo es su casa, así lo hace saber él y seguro que estamos esperando una mejor oferta de la que se hizo en un principio para ver su podemos llegar a un acuerdo, por ahí va el camino”, expresó.