“Machete” destacó aspectos del “ciclo Rueda” y advirtió: “No me gusta la palabra recambio”

29 minutos duró la conversación de Martín Lasarte con Deportes en Agricultura. A lo largo de ese tiempo el técnico de la Roja abordó muchas temáticas y una de ellas evocó a su antecesor, Reinaldo Rueda. ¿Qué aspectos se pueden “heredar” de su colega? El uruguayo fue claro y conciso en este tema.

“Cuando hice esa aseveración (toma algunos aspectos) es porque no me parece atinado venir y plantel todo desde cero. Ya es difícil congeniar con 18 voluntades ante una idea buena. Me parece importante tomar algunos peldaños que Rueda dejó como la forma de salir jugando, adosar a los centrales a las áreas, a los laterales adelantarlos, intercambiar el balón largo si tenemos la fortuna de jugar con un arquero con buena tenencia de balón. A eso hacía referencia, a esos matices y a esas pautas que están buenas y hay que rescatarlas”, expresó.

El ex UC y U, además, es consciente del momento al cual llegó a Chile. “Primero que todo, soy mucho de la realidad y la realidad es que estamos sextos y estamos fuera del Mundial hoy, pero también Chile merece tener un punto más y eso significa que otras selecciones tienen que tener puntos menos. Todo es relativo”, dijo.

Bajo esa línea, mostró cierto resquemor hacia el concepto de “recambio” en la Selección. “La palabra recambio no me gusta porque recambio es uno por otro, pero sí me gusta regeneración. Pensar en que sea la edad que sea, los jóvenes tienen que convivir con los que llevan tiempo y que esa adaptación y ese recorrido se dé de manera natural. La Selección Chilena es una selección de prestigio, tiene que ser algo caro, algo que cueste… Jugar en la Selección no es para cualquiera, hay que tener kilates, experiencia, tolerancia a la frustración, estar preparados para los rivales y los objetivos. La elección de los futbolistas tiene que ser meditada y no antojadiza”, cerró.