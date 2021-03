En la U explican: “El sueldo que nos pidió Luis Jiménez quedó fuera de nuestro parámetro”

25 partidos, 12 goles y dos asistencias. Los números de Luis Jiménez junto a Palestino en el Campeonato Nacional lo encumbraron como una de las figuras y despertaron el interés de clubes como Universidad Católica y Universidad de Chile. Sin embargo, el ’10’ respetará su contrato y no se moverá La Cisterna.

Rodrigo Goldberg, director deportivo de los azules, conversó con Deportes en Agricultura y explicó los motivos por los cuales el “Mago” no llegó a la institución. “A los buenos jugadores siempre se les quiere y los técnicos también, siempre van a querer a los buenos jugadores en el plantel. Jiménez es un jugadorazo, no es un tema la edad que tiene porque rinde, no tiene lesiones y es un jugadorazo, pero acá hay que aclarar un tema: se dijo que no tenía cláusula de salida y que era muy fácil sacarlos (de Palestino) y solamente era cuestión de arreglarse con el sueldo”, expresó el dirigente, quien ahondó su postura.

“Ambas cosas nos quedaron fuera del parámetro. El sueldo que nos pidió en su momento nos quedó fuera de parámetro y al no tener cláusula de salida, nosotros teníamos que sentarnos a conversar con Palestino y Palestino no te lo iba a dar gratis. Cuando no hay una cláusula de salida, puedes pedir lo que quieres y cuando ya estamos pasados de presupuesto, era imposible pagar lo que nos pedía Palestino”, reveló.

“Polaco”, además, explicó el formato de fichajes que tiene el club pese a las dificultades económicas. “Lo que pasó puntualmente el año pasado (2020) era que teníamos que responder a un cierto presupuesto. Propusimos un modelo de buscar jugadores libres, que nos costó mucho, y lo otro era apostar por jugadores jóvenes que si tenían la posibilidad de desarrollarse, podían ser un aporte. Si nosotros fallábamos, el daño al club no iba a ser tanto, pero teníamos que ajustarnos a lo que teníamos. En ese mercado de fichajes gastamos cero pesos. Teníamos dos chances: o nos echábamos a morir o nos poníamos ingeniosos. No fue fácil, no fue sencillo y eso sirve de aprendizaje al futuro”, expresó.

Bajo ese mismo punto, Goldberg mostró su fe en lo que pueda hacer el equipo en el Campeonato Nacional. “Siempre manifestamos que el 2019 era apagar el incendio y el 2020 era de transición. Con este plantel me parece que la vara quedó mucho más alta y ahora entendemos que ahora podemos pelear el título“, cerró.