Aníbal Mosa estaría abierto a apoyar posible candidatura de Barticciotto a Blanco y Negro

Un miembro de la concesionaria Blanco y Negro reveló que el presidente Aníbal Mosa está dispuesto a apoyar la candidatura del ex-jugador y campeón de América con Colo Colo, Marcelo Pablo Barticciotto, a la testera de la S.A.

Pese a que no ha confirmado la intención de postularse al cargo de mandamás de ByN, el nombre del ‘Barti’ suena fuerte para hacer frente a la gestión del empresario puertomontino, fuertemente cuestionada por algunos sectores de la directiva alba.

“Si la elección fuera hoy, Aníbal no gana, porque no tiene los votos de la corporación y el bloque opositor jamás votaría por él. Tampoco se quiere arriesgar a una derrota. Lo he visto más pensando en reunirse con la gente del club y apoyar la candidatura de Barticciotto. Eso demostraría que le interesa más Colo Colo que su propio beneficio, sobre todo luego de la llegada de Daniel Morón“, indicó a El Mercurio un cercano al máximo dirigente del ‘Cacique’.

En tanto, el presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Edmundo Valladares, reiteró que Barticciotto es el hombre indicado para hacerse cargo de la concesionaria.

“Barticciotto tiene todo el respaldo del pueblo colocolino. A él le gustaría presidir si cuenta con el apoyo transversal y estamos en la misma línea”, señaló.

“La pugna de los bloques accionarios no tiene vuelta atrás y es momento de dar un giro. Esperamos un gesto de ellos, de los accionistas mayoritarios y que se dé un gobierno liderado por nosotros. El ambiente de trabajo no da para trabajar ni buscar consensos. Ni siquiera existe la voluntad para encontrar acuerdos”, complementó Valladares.