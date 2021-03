Santiago García y la eventual opción de ir a Colo Colo: “Obviamente que iría”

Información de Cristian Alvarado

Santiago García es defensa, tiene 32 años y cuenta con pasos por Rosario Central, Palermo y Novara de Italia; Werder Bremen de Alemania, Toluca de México y Unión La Calera. Justamente su desempeño y campaña con los “cementeros” despertó el interés de Colo Colo que busca al reemplazante de Julio Barroso.

El rosarino conversó con Deportes en Agricultura y aclaró el escenario. “Sabía algo mi representante, me había dicho algo que había una posibilidad de eso, pero aún no hay nada concreto“, dijo.

De todas maneras no escondió sus intenciones de llegar a Macul. “A cualquiera le gustaría jugar ahí. Obviamente uno siempre tiene ganas de jugar en un equipo grande, pero nadie me ha llamado de ahí. Claro que yo iría, obviamente que iría. Estoy con el pase en mi poder y estoy negociando con La Calera o si sale otra posibilidad, pero no por el momento no ha salido nada oficial”, expresó.

“Uno siempre quiere pegar el salto y ver la posibilidad de un equipo grande”, cerró el zaguero.