Quinteros golpeó la mesa y expresó su molestia por la tardanza de los refuerzos faltantes

La derrota ante Universidad Católica en la Supercopa de Chile quedó en el pasado y ahora Colo Colo se prepara con todo para su debut en el Campeonato Nacional ante Unión La Calera, partido programado para este sábado 27 de marzo a las 18:30 en el Estadio Monumental.

Sin embargo, Gustavo Quinteros no está del todo tranquilo y así lo demostró este jueves en conferencia de prensa. El técnico se mostró inquieto e incluso molesto por la tardanza de la llegada de los dos refuerzos con los cuales buscará cerrar el plantel.

“Cuando completemos el plantel seré total responsable de lo que sucede, como lo hice la temporada anterior cuando me hice cargo de salvar al equipo del descenso. Ahí seré responsable, mientras tanto no. Vamos a iniciar sin plantel completo, porque aún estamos esperando al delantero y al central. Hace un mes y medio que venimos hablando del tema y son dos puestos importantes que tenemos que reforzar, o más bien, reemplazar a los que se fueron”, sostuvo.

“Están las negociaciones, pero no se ha podido incorporar al jugador. El rival (la UC) era campeón, estaba con todos sus refuerzos y nosotros no. Debemos sumar jugadores de forma urgente. No lo tenía previsto, damos ventaja”, complementó el argentino-boliviano, quien prosiguió con sus descargos.

“Cuando acepté y vine, el objetivo era salir del descenso, lo logramos y me hice responsable. Hoy, para hacerme cargo de los resultados, tenemos que sumar jugadores. Vamos a tener que jugar con chicos jóvenes en defensa, los vamos a apoyar para que puedan rendir, pero no es lo ideal“, terminó.