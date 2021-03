En Unión Española confían “a ciegas” en el proceso de Pellicer: “Con el correr de los partidos se va a ir viendo lo que quiere en cancha”

Unión Española dejó atrás su eliminación en la Copa Libertadores e inició de la mejor forma el Campeonato Nacional luego de superar 3-1 a Santiago Wanderers en el Estadio Santa Laura-Universidad SEK.

Juan Pablo Gómez, volante que jugó como central, conversó con Deportes en Agricultura y destacó el correcto inicio de los hispanos. “Esperemos que nuestro techo esté mucho más arriba. Son los primeros partidos, hemos ido en alza… Es una realidad: la vuelta por la Copa Libertadores fue nuestro partido más bajo, hay otras condicionantes que también ayudan al hecho y hemos ido al alza. Tenemos mucho por crecer todavía“, dijo.

El mendocino, además, respaldó la labor de Jorge Pellicer, quien en su minuto estuvo cuestionado por los malos resultados en el cierre del torneo anterior y la eliminación en el ámbito internacional. “El cierre del Campeonato Nacional pasado no fue suficiente tiempo para plasmar su trabajo. Ahora él armó su plantel y con el correr de los partidos se va a ir viendo lo que quiere en cancha, que es lo más importante“, aseveró.

“Más que si le costó o no, la situación era delicada. Se acababa de ir un técnico (Ronald Fuentes), estuvimos en el ojo del huracán mediáticamente y no era fácil agarrar un equipo y hacerlo jugar a su idea. Se nos fueron muchos jugadores”, complementó el mediocampista, quien resaltó algunas cualidades del ex UC y Huachipato.

“El cierre del torneo pasado no lo tendría ni siquiera en cuenta, daría vuelta la página. (Pellicer) tiene una idea muy clara, es un entrenador que se preocupa 50% de atacar y 50% de defender, no descuida ninguna de las dos facetas. Vamos a ir mejorando los movimientos con el correr de los partidos, pero se está viendo la idea de él y se encontró con un grupo que él quiere”, cerró.