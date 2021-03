Cecilio Waterman fue presentado en Everton: “Me siento bien y motivado de estar acá”

El delantero panameño Cecilio Waterman, que en la campaña pasada jugó en Universidad de Concepción, fue presentado oficialmente este martes como nuevo refuerzo de Everton de Viña del Mar para la temporada 2021

El ariete de 29 años había revelado a comienzos de mes que estuvo muy cerca de fichar por Colo Colo, pero todo quedó en nada luego que el elenco del ‘Campanil’ rechazara la oferta del ‘Cacique’.

Ante esto, el ex Plaza Colonia de Uruguay declaró en la presente jornada que ”había equipos interesados, llamaron a mi representante, pero se dio una linda oportunidad de venir a Everton. Llegó la negociación a buen pie, estoy contento de estar acá. Me siento bien, con ganas, motivado para estar”.

“Tuve entrenamientos desde el domingo y me recibieron bien todos en el vestuario. En los entrenamientos todos muy participativos. Estoy agradecido de poder estar acá. El recibimiento ha sido muy bueno, todos me han dado su apoyo y también el grupo, que es lo esencial en el club”, agregó.

Respecto a sus expectativas con la casaquilla ‘oro y cielo’, el panameño dijo que “no me pongo objetivos porque después, si no lo hago, quedo mal. Voy a trabajar, pero lo más importante para mí es lo grupal, que estemos bien, ojalá clasificar a una copa. Eso lleva a lo otro, las cosas se dan solas”.

“Me tocó venir a una institución con ganas y trataremos de llegar a eso, pelear contra todos y, por qué no, arriba. Esto es largo, recién va la segunda fecha. Vamos paso a paso, no puedo decir si vamos a pelear el campeonato“, sentenció.