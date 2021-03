Zaldivia le dio la venia al posible refuerzo de Colo Colo y reconoció: “Estamos cortos en defensa”

Luego de las fallidas negociaciones por Fabricio Formiliano, Colo Colo activó el “Plan B” y ahora Emiliano Amor, quien pertenece a Vélez Sarsfield, asoma como la gran opción para reforzar la defensa. Matías Zaldivia, uno de los referentes del “Cacique”, valoró la posible llegada del central.

“Lo conozco desde Argentina. Es fuerte, grandote y con mucha presencia. Si se suma, nos va a venir bien porque él viene jugando. Estuvo el fin de semana en Vélez, es importante que venga con ritmo para no tener que adaptarse en lo físico“, dijo el trasandino, quien de todas maneras optó por la cautela. “No me gusta hablar de las negociaciones porque los dirigentes se encargan de eso“, complementó.

Asimismo, reconoció que el cuadro de Macul carece de opciones variadas en la última línea. “En Colo Colo hay competencia en todos los puestos. Siempre tienes dos o tres compañeros y tuvimos muchas bajas en esa posición. Se fueron compañeros, otros están lesionados o suspendidos y estamos cortos en esa posición. Nos están complicando para armar el equipo”, aseveró.

El ex Arsenal de Sarandí también elogió el estreno del joven Daniel Gutiérrez. “Le tocó y lo hizo de gran manera. Los chicos del club demuestran que están preparados para cuando les toque. Le dije a Daniel que no parecía que fue su primer partido, lo hizo espectacular“, cerró.