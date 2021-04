Carlos Palacios debutó en el Inter de Porto Alegre: “Fue un poco difícil, pero me sentí muy bien”

Carlos Palacios tuvo un correcto debut en el Internacional de Porto Alegre. El chileno jugó 25 minutos en el 0-0 ante Sao José, válido por el torneo estadual. Ingresó por Paolo Guerrero y se lució con una asistencia a Edenilson que no finalizó la jugada de buena manera.

Al término del partido, el renquino manifestó su alegría. “(Es) lindo poder debutar en este club, más en este hermoso estadio. Fue un poco difícil por cómo estaba el partido, pero me sentí muy bien, muy cómodo con los compañeros“, dijo en conversación con Canal Premiere.

“El ‘profe’ me dice que vaya rotando, me acomoda jugar por las tres posiciones (derecha, medio e izquierda), así que no tengo problemas por eso”, complementó el nacional.

Justamente el técnico Miguel Ángel Ramírez elogió las cualidades del atacante y pidió paciencia. “Sabíamos que Carlos nos iba a dar desborde, llegada. El pase que mete a Edenilson dejándolo mano a mano con el portero es muy bueno. Lleva muy poco tiempo con nosotros, casi nada, y lo necesita para conocer a sus compañeros. Él es un niño, sale de un país a un lugar nuevo, con un idioma distinto y a un club nuevo. Démosle un poco de tiempo para que se pueda acoplar bien”, sostuvo.