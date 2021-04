Rafael Dudamel: “A nuestra gente le pedimos tranquilidad y paciencia”

El entrenador de Universidad de Chile, Rafael Dudamel, llamó este sábado a la hinchada azul a tener “tranquilidad y paciencia” luego del pálido empate 1-1 ante Huachipato en el estreno en el Campeonato Nacional 2021.

A la hora de analizar el cruce con los acereros, donde la ‘U’ fue local en Rancagua, el estratega de origen venezolano declaró que “el equipo está en el inicio de temporada. Sabemos lo que tenemos que mejorar y construir. Solo la competencia nos ayudará”.

Incluso, el técnico del elenco colegial le mando un sincero mensaje a la hinchada. “A nuestra gente le pedimos tranquilidad y paciencia, el equipo está trabajando bien”, dijo.

“Hay que recordar que toda evaluación tiene que ser objetiva desde las circustancias que hemos atravesado, Copa Libertadores y jugadores con Covid. No me gustan las excusas, pero es una realidad que no podemos obviar”, añadió.

En cuanto al opaco desempeño de Luis Del Pino Mago y el aceptable desempeño de su reemplazante, el joven Marcelo Morales, el otrora arquero señaló que “es indiscutible la calidad de Morales. Uno como entrenador valora la experiencia, por eso mi primera opción fue Del Pino”.

Por la tercera fecha del torneo, la ‘U’ deberá visitar el próximo fin de semana a Deportes La Serena, cuadro que en el debut cayó ante Audax Italiano.

Agencia Uno.