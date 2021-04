Tenis: Daniela Seguel accedió al cuadro principal del torneo WTA 250 de Bogotá

La tenista nacional Daniela Seguel (217ª del ranking mundial) se inscribió este domingo en el cuadro principal del torneo WTA 250 de Bogotá, en Colombia, certamen sobre polvo de ladrillo que reparte poco más de 235 mil dólares en premios.

En la última ronda de la qualy, la primera raqueta nacional se impuso con autoridad a la alemana Katharina Gerlach (246ª) con parciales de 6-1 y 6-1, en menos de una hora de juego.

De esta manera, la ‘Pantera’ se mete en el ‘main draw’ y queda a la espera del sorteo para conocer a su rival en la primera ronda, que puede ser la suiza Stefanie Voegele, la danesa Clara Touson, la rumana Mihaela Buzarnescu, la local Jessica Plazas, la española Cristina Bucsa o la australiana Astra Sharma.

“Estoy muy contenta por acceder nuevamente a un cuadro principal aquí en Bogotá. Me siento bien, he estado muy sólida en estos dos partidos (de la qualy), hoy devolví muy bien. La otra chica sacaba bastante rápido, me acomodaba mucho de derecha y dominaba muy bien el punto. Mi derecha está siendo muy sólida y creo que eso ha marcado la facilidad de estos partidos”, declaró Seguel a los medios del torneo.

De cara a lo que viene, la chilena indicó que “cualquiera de las que toque será un rival difícil. Estoy haciendo bien las cosas, estoy tranquila y me siento con confianza para hacer una buena primera ronda. Espero mantener mi confianza, seguir bien con mi derecha y hacer una buena primera ronda”.

Daniela Seguel, de 28 años, registra 16 títulos de categoría ITF en el profesionalismo, ganando por última vez el año 2020 en el W25 de Vero Beach, en Florida, Estados Unidos.

